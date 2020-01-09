Украина

Аргентинский нападающий впервые за почти два года отметился хет-триком.

Накануне ПСЖ разгромил Сент-Этьенн, отгрузив сопернику сразу шесть безответных мячей. Три из них на счету аргентинца Мауро Икарди.

Для нападающего этот хет-трик стал первым в непродолжительной карьере за ПСЖ. Последний раз он забивал три и больше мячей в марте 2018 года, выступая за Интер.

Всего на счету Икарди 17 голов за 19 матчей во всех соревнованиях в этом сезоне. При этом, он нанес только 24 удара в створ ворот соперника.

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