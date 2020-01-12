Защитник ПСЖ Левен Кюрзава занялся поисками нового клуба.
Левен Кюрзава, Getty Images
12 января 2020, 15:25
ПСЖ больше не рассчитывает на левого защитника Левена Кюрзава — сообщает L'Equipe.
27-летний Кюрзава не попал в заявку ПСЖ на матч против Монако, поскольку получил разрешение заняться поиском нового места работы.
Парижане планировали расстаться с Левеном еще летом 2019 года. На Кюрзава претендуют несколько клубов АПЛ.
Кюрзава (12 матчей за национальную сборную Франции, 1 гол) выступал за Монако (96 матчей во всех турнирах, 8 голов) и ПСЖ (100, 12).
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.