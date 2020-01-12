Франция

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава занялся поисками нового клуба.

ПСЖ больше не рассчитывает на левого защитника Левена Кюрзава — сообщает L'Equipe.

27-летний Кюрзава не попал в заявку ПСЖ на матч против Монако, поскольку получил разрешение заняться поиском нового места работы.

Парижане планировали расстаться с Левеном еще летом 2019 года. На Кюрзава претендуют несколько клубов АПЛ.

Кюрзава (12 матчей за национальную сборную Франции, 1 гол) выступал за Монако (96 матчей во всех турнирах, 8 голов) и ПСЖ (100, 12).

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