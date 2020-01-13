Франция

Бразильский форвард прокомментировал ничейный результат против Монако.

Накануне ПСЖ в домашнем матче не сумел переиграть Монако несмотря на то, что отметился тремя голами в воротах соперника.

Атакующую линию парижан в этом матче составили Мбаппе, Икарди, Ди Мария и Неймар. У последнего журналисты спросили, не считает ли он, что такая линия атаки существенно ухудшила оборонительные возможности команды.

"Мы сумели забить три гола, справились просто отлично. Мы достаточно квалифицированы. Думаю, что вы ошиблись с этим вопросом, но я все же ответил на него", — приводит слова Неймара Goal.

"Мы играли лучше, имели больше моментов, но отлично действовали вратари в этом матче. Мы сильнее, и должны доказывать это на поле", — рассказал бразилец в интервью RMC.

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