Франция

"Канарейки" намерены почтить память своего форварда, год назад погибшего в авиакатастрофе.

В матче 21-го тура Лиги 1 против Бордо Нант сыграет не в традиционных желто-зеленых цветах, а в бело-голубой форме, отдав таким образом память своему бывшему игроку Эмилиано Сале.

Цвета формы Нанта в этом матче будут совпадать с цветами сборной Аргентины, за которую мечтал сыграть Сала, сообщил официальный сайт клуба.

Также "канарейки" будут продавать эту форму в официальном клубном магазине. Все средства от продаж пойдут двум аргентинским клубам, за которые Сала выступал в детстве – Сан-Мартин и Проект Кресер.

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Эмилиано Сала выступал за Нант с 2015 по 2019 год. Прошлой зимой его купил Кардифф, однако по пути в Англию 21 января самолет с Эмилиано разбился над Ла-Маншем.