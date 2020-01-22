Франция

"Доги" сумели спастись от поражения в добавленное время, но в послематчевой серии все же уступили.

Лилль довольно быстро вышел вперед в матче 1/2 финала Кубка французской лиги с Лионом. На 13-й минуте Ренату Санчеш воспользовался пасом Виктора Осимена. Однако уже через четыре минуты Мусса Дембеде с пенальти счет сравнял.

Под занавес матча (на 85-й минуте) Уссем Ауар после передачи Мемфиса Депая вывел вперед Лион, но Лоик Реми с пенальти на 90+3 перевел игру в овертайм.

Лилль начал серию пенальти с нереализованного удара Бамба, и "доги" же ее закончили – не справился Ренату Санчеш. У Лиона все удары были точны.

Сегодня, 22 января, во втором полуфинале Кубка Лиги сыграют Реймс и ПСЖ. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Лион – Лилль 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Дембеле, 17 (с пенальти), Ауар, 85 – Санчеш, 13, Реми, 90+3 (с пенальти).

Лион: Тэтэрушану – Рафаэль, Марсело, Денайер, Марсал – Какере (Тусар, 53), Мендес, Ауар (Андерсен, 90)– Траоре (Террье, 68), Дембеле, Корне.

Лилль: Жардим – Пье (Джало, 71), Фонте, Габриэль, Мандава – Андре, Сумаре (Араужо, 87) – Санчеш, Иконе (Реми, 78), Бамба – Осимен.

Предупреждения: Мендес, Марсал, Рафаэль, Марсело – Мандава.