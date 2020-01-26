Форвард ПСЖ Неймар отличился забитым голом за нынешнюю команду.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
26 января 2020, 22:59
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде играет против Лилля.
На 28-й минуте игры Неймар вывел свою команду вперед с передачи Марко Верратти.
Таким образом, бразильский футболист записал сотое результативное действие за ПСЖ во всех турнирах. На счету Неймара 65 голов и 35 результативных передач в 75 играх.
В текущем сезоне Неймар забил 12 голов и отличился 5 ассистами в 12 поединках Лиги 1.
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