Франция

Форвард ПСЖ Неймар отличился забитым голом за нынешнюю команду.

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде играет против Лилля.

На 28-й минуте игры Неймар вывел свою команду вперед с передачи Марко Верратти.

Таким образом, бразильский футболист записал сотое результативное действие за ПСЖ во всех турнирах. На счету Неймара 65 голов и 35 результативных передач в 75 играх.

100 — Neymar a été impliqué sur son 100e but en 75 matches toutes compétitions confondues avec Paris (65 buts, 35 assists). Centenaire. pic.twitter.com/OEtTYd9Mop — OptaJean (@OptaJean) January 26, 2020

В текущем сезоне Неймар забил 12 голов и отличился 5 ассистами в 12 поединках Лиги 1.

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