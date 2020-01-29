Франция

Бразильский защитник хотел бы продолжить карьеру в Париже.

Капитан Пари Сен-Жермен Тиаго Силва не хочет покидать клуб, утверждает агент игрока Пауло Тоньетто.

"На данный момент у нас нет переговоров о продлении контракта с ПСЖ. Другие клубы уже спрашивали о Тиаго, но я сейчас не буду это обсуждать, потому что приоритетным вариантом для него остается ПСЖ", — заявил Тоньетто Globo.

"Мы подождем ПСЖ, и если они не проявят интерес – будем выслушивать предложения от остальных".

У Тиаго Силвы осталось менее полугода по контракту с парижанами. По информации Goal, клуб намерен омолодить защиту, поэтому не будет продлевать контракт с Тиаго.