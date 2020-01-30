Монако объявил о подписании двух полузащитников

Франция

"Монегаски" укрепили среднюю линию за счет молодых игроков.

Монако заключил контракт с двумя полузащитниками — Орельяном Тчуамени и Юссуфом Фофана. Оба футболиста имеют французское гражданство. Об этом объявила пресс-служба "лазурных".

Тчуамени перебрался в команду Роберта Морено из Бордо за 17,5 млн евро, подписав пятилетний контракт. 20-летний футболист за жирондинцев чаще всего использовался в опорной зоне. В текущем сезоне Орельян отыграл 18 матчей за Бордо, отметившись 1 ассистом.

Предыдущим клубом Фофана был Страсбур. На игрока также претендовала Аталанта и предлагала 13 млн евро, однако "монегаскам" удалось перебить предложение итальянского клуба. По информации некоторых СМИ, Монако заплатил 15 млн евро. Контракт заключен на пять лет. Основная позиция 21-летнего игрока — центральный полузащитник.

В нынешнем сезоне Фофана сыграл также 18 матчей за свой предыдущий клуб и забил 1 гол.

Накануне Монако также подписало голкипера у польской Легии.