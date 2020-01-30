Франция

Польский голкипер продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Монако приобрел голкипера Легии Радослава Маецки, сообщает официальный сайт "монегасков".

20-летний поляк подписал контракт до лета 2024-го года. Маецки обошелся Монако в 7 миллионов евро, что стало рекордной суммой для чемпионата Польши.

В этом сезоне Маецки провел 28 поединков, половину из которых провел на ноль. В остальных же он пропустил 21 гол.

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