Франция

"Ткачи" обошли мадридский Атлетико в борьбе за игрока.

Центральный полузащитник Бруну Гимарайнш стал игроком Лиона. Об этом сообщает официальный сайт французов.

Бразильский футболист поставил подпись под пятилетним контрактом с "ткачами". По информации французских СМИ, за трансфер 22-летнего центрхава Лион заплатил 20 млн евро бразильскому Атлетико Паранаэнсе.

На игрока также претендовал мадридский Атлетико, но все же проиграл трансферную борьбу.

В сезоне-2019 Бруну отыграл 35 матчей за свой предыдущий клуб во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

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