Испания

Полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруну Гимарайнш может продолжить карьеру в Европе.

Атлетико проявляет интерес к Бруну Гимарайншу, сообщает Globo.

По информации источника, мадридский клуб намерен сорвать переход бразильца в Лион. Французский клуб в последнее время приблизился к приобретению 22-летнего футболиста.

Сообщается, что бразильский клуб готов отпустить своего игрока за 30 миллионов евро. При этом, эта сумма может быть ниже, если потенциальный покупатель предложит процент от перепродажи.

"Матрасники" намерены воспользовался хорошими отношениями с Атлетико Паранаэнсе, после того, как состав испанской команды пополнил Ренан Лоди.

В текущем сезоне Бруну провел 25 матчей в чемпионате Бразилии: на его счету два гола и одна результативная передача.

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