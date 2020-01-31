Франция

Контракт подписан сроком на пять лет.

Центральный защитник Жан Хариссон Марселин стал игроком Монако. Об этом сообщает официальный сайт "монегасков".

Контракт с 19-летним французом заключен до 2024 года. По информации местных СМИ, "лазурные" заплатили 10 млн евро Осеру за данный трансфер.

В текущем сезоне Марселин отыграл 16 матчей за Осер в Лиге 2.

"Я очень горжусь подписанием контракта с Монако, с таким историческим клубом для чемпионата Франции. Этот клуб дает молодым игрокам возможность проявить себя на самом высоком уровне. Я очень рад присоединиться к клубу. Надеюсь, здесь я буду прогрессировать", — заявил молодой футболист после заключения контракта.

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