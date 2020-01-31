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Приглашаем вас вместе с Football.ua следить за слухами и свершившимися переходами в день трансферного дэдлайна.

Зимнее трансферное окно в Украине будет открыто еще 28 дней, а в таких странах, как Армения, Болгария и Польша — откроется только завтра. Но все же, именно сегодня — день трансферного дэдлайна во множестве европейских лиг: Англия, Германия, Франция, Италия, Бельгия, Дания, Греция, Мальта (да-да, обязательно вам сообщим о трансферах Биркиркары), Нидерланды, Турция, Кипр. В Португалии возможность трансферов закроется завтра.

Здесь будут собраны как трансферные слухи, так и состоявшиеся переходы. Для удобства официальные трансферы будут отмечены полужирным.

А какой трансфер вы сегодня ждете больше всего?