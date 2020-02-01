Франция

Мусса Ваге продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Барселона и Ницца согласовали приобретение Мусса Ваги, сообщил официальный сайт каталонской команды.

21-летний футболист арендован до конца сезона за 500 тысяч евро с опцией выкупа, которая составляет 10 миллионов евро.

Если Ницца решит выкупить Ваге, то у Барселоны будет право вернуть сенегальца до июня 2021 года за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Ваге провел за Барселону лишь один матч в Примере.

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