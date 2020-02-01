Франция

Команда Томаса Тухеля не проигрывает с ноября прошлого года.

Завершился поединок 22-го тура французской Лиги 1, в котором Пари Сен-Жермен принимал на своем поле Монпелье.

Подопечные Томаса Тухеля не оставили никаких шансов своему сопернику, разгромив его со счетом 5:0.

Примечательно, что ПСЖ не проиграет в чемпионате Франции уже десять матчей подряд. В последний раз парижский гранд оступался в начале ноября 2019 года против Дижона.

ПСЖ — Монпелье 5:0

Голы: Сарабия, 8, Ди Мария, 41, Конгре (АГ), 44, Мбаппе 57, Кюрзава, 65

ПСЖ: Навас — Менье, Куасси, Кимпембе, Кюрзава — Веррати (Паредес 74), Гуйе — Сарабия (Кавани, 69), Неймар, Ди Мария — Мбаппе (Икарди, 68)

Монпелье: Берто — Ле Таллек, Илтон, Конгре — Суке, Ферри (Самбья, 76), Саванье, Ойонго — Лаборде (Карвальо, 19), Моле (Шотар, 64), Делор

Предупреждения: Кимпембе, Неймар, Паредес — Молле, Шотар, Суке

Удаления: Берто, Шотар