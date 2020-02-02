Франция

Форвард Лилля привлек внимание испанских грандов.

Нападающий Лилля Виктор Осимхен попал в сферу интересов мадридского Реала и Барселоны, сообщает издание Le10 Sport.

Испанские клубы намерены укрепить нападение по окончании сезона и попытаются заполучить нигерийского форварда. Представители обоих грандов уже сообщали руководству Лилля о своем интересе.

Действующий контракт Осимхена с Лиллем рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 31 поединок в футболке "догов", забив 15 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Осимхена также заинтересованы английские клубы.

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