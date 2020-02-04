Ди Мария: В Реале я не имел возможностей бить штрафные удары, ведь были Роналду и Бэйл

Франция

Аргентинец признался, что рядом с такими игроками он быстрее прогрессировал.

Хавбек Пари Сен-Жермен Анхель Ди Мария вспомнил период выступлений за мадридский Реал. В частности, футболист рассказал, что не имел возможностей проявить свои навыки при пробивании штрафных ударов.

"Меня всегда окружали высококлассные игроки, которые забивают много голов! Благодаря им я понимал, что совершенству нет предела, поэтому еще упорнее тренировался".

"Когда я был в Реале, у меня была возможность пробивать штрафные удары лишь на тренировках. В играх же это право предоставлялось Роналду и Бэйлу. Благодаря тяжелой работе я приобрел уверенность, и когда я получил возможность бить штрафные в ПСЖ, мне повезло и я начал забивать со стандартов", — приводит слова аргентинца Goal.com.

Ранее сообщалось, что другой лидер ПСЖ Килиан Мбаппе остался недоволен ранней заменой в матче Лиги 1.