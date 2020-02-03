Франция

Форварду ПСЖ Килиану Мбаппе не нравится покидать поле раньше завершения поединка.

В 22-м туре французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле принимал Монпелье.

На 68-й минуте игры Томас Тухель принял решение заменить Килиана Мбаппе – вместо него вышел Мауро Икарди. 21-летнему футболисту не понравилось, что его столь рано заменили.

Как сообщает Le Parisien, спортивный директор ПСЖ Леонардо встретился с Томасом Тухелем и Килианом Мбаппе. Стороны обсудили эту ситуацию, однако конфликт так и не был улажен.

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Мбаппе не нравится, что с ним обращаются "точно также, как и с другими футболистами ПСЖ", и что его меняют раньше, чем Неймара или Анхеля Ди Марию.

Отметим, что в текущем сезоне Тухель пять раз менял Мбаппе по ходу матча – чаще, чем любого другого игрока атаки парижской команды.

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