Франция

Португалец рискует больше не сыграть в текущем сезоне.

В поединке 22-го тура чемпионата Франции Монако на выезде проиграл Ниму (3:1). В первую очередь, матч запомнился удалением вингера гостей Желсона Мартинша.

На 32-й минуте встречи арбитр удалил хавбека "монегасков" Тьемуэ Бакайоко. Мартинш, в свою очередь, бурно отреагировал на этот эпизод, толкнув судью, за то также получил красную карточку.

Как сообщает журналист Лоик Брили, дисциплинарный комитет Лиги 1 вскоре примет решение о наказании для португальца, которое может обернуться дисквалификацией сроком на восемь месяцев.

Также генеральный директор Монако Олег Петров заявил, что и клуб накажет полузащитника:

"Поведение Желсона нельзя ни принять, ни простить. Он понесёт наказание от лица клуба, я уже проинформировал его на этот счёт. Он лично принёс извинения судье, а также в социальных сетях. Мартинш осознает, что сделал нечто неприемлемое. Я также знаю, что эта неделя выдалась для него сложной, но ни в коей мере это не оправдывает того, что он сделал. Я прослежу, чтобы такого больше не повторилось", — сказал Петров пресс-службе клуба.

Ранее скандальный поединок против Нима прокомментировал главный тренер "монегасков" Роберт Морено.