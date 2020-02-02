Франция

Роберт Морено воодушевленно обсуждал игру своих подопечных после поражения Ниму.

Монако в 22 туре чемпионата Франции гостил у Нима, который идет в зоне вылета. "Монегаски" первыми вышли вперед, но хозяева счет сравняли. После этого за минуту удаления получили Бакайоко и Мартинш. Главный тренер Монако остался доволен своими подопечными.

"Горжусь своей командой, несмотря на два удаления и проигрыш. Мы проделали хорошую работу в обороне. Сложно анализировать игру, если играете порядка часа без двух исполнителей, однако мы имели шансы сравнять счет.

Удаление Мартинша? Не знаю из-за чего он толкнул арбитра. Мы с ним ещё не обсуждали этот момент", — приводит слова Морено Lequipe.

Монако после 22 поединков занимает 13 строчку турнирной таблицы, располагая 29 набранными баллами.