Ди Мария: Говорят, что в Лиге 1 нет конкуренции, но посмотрите на АПЛ

Франция

Хавбек отмечает, что во Франции интриги больше, нежели в Англии.

Полузащитник Пари Сен-Жермен Анхель Ди Мария прокомментировал ситуацию в чемпионате Франции, отметив, что остальные клубы сильно прогрессируют, а чемпионат становится труднее.

"Лига 1 сильно изменилась. Думаю, здесь конкуренция становится все труднее. Я не скажу, что первые два сезона были легкими, но соперники были не так сильны".

"Все научились играть против ПСЖ, Марселя, Лиона. Но это помогает нам расти. Чемпионат становится конкурентоспособнее. Многие говорят, что Лига 1 слабее остальных, здесь нет конкуренции, но посмотрите на АПЛ. Ливерпуль здорово оторвался от остальных", — приводит слова аргентинца Goal.com.

Недавно Ди Мария вспомнил свой период пребывания в мадридском Реале.