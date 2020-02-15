Ньянзу Куасси помог своей команде не проиграть Амьену.
Ньянзу Куасси, twitter.com/PSG_inside
15 февраля 2020, 21:00
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 Амьен принимал ПСЖ.
Парижский клуб сумел не проиграть хозяевам, проигрывая по ходу встречи в три мяча.
При этом, за ПСЖ дублем отличился 17-летний защитник Ньянзу Куасси. Для него это голы стали дебютными за парижский клуб.
В текущем сезоне Куасси провел пять матчей в чемпионате Франции и забил два гола.
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