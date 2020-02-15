Франция

Ньянзу Куасси помог своей команде не проиграть Амьену.

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 Амьен принимал ПСЖ.

Парижский клуб сумел не проиграть хозяевам, проигрывая по ходу встречи в три мяча.

При этом, за ПСЖ дублем отличился 17-летний защитник Ньянзу Куасси. Для него это голы стали дебютными за парижский клуб.

В текущем сезоне Куасси провел пять матчей в чемпионате Франции и забил два гола.