Марсель на выезде одержал волевую победу над Лиллем

"Провансальцы" добыли три очка в центральном матче тура.
Лилль - Марсель, photo: Olympique de Marseille
16 февраля 2020, 23:56
На Стад Пьер-Моруа состоялся центральный матч 25-го тура французской Лиги 1 между Лиллем и Марселем. Обе команды претендуют на выход в Лигу чемпионов.
Несмотря на первый забитый гол в матче, "доги" не сумели удержать хотя бы ничейный результат в домашнем поединке.
Лилль — Марсель 1:2
Голы: Осимхен, 51 — Мандава, 67 (аг), Бенедетто, 69.
Лилль: Меньян — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Онана (Беа, 80), Санчеш, Бамба, Иконе — Реми (Араухо, 75), Осимхен.
Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро, Чалета-Цар, Амави — Сансон, Камара, Ронжье (Стротман, 89) — Сарр, Бенедетто (Радонич, 83), Жермен.
Предупреждения: Чалета-Цар, Амави, Банедетто, Аке, Стротман.
На 66-й минуте Ронжье (Марсель) не реализовал пенальти.
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