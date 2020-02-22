Франция

Португальский полузащитник был близок к переезду в Пари Сен-Жермен.

Ренату Санчеш сообщил, что летом 2018 года он был близок к переходу в ПСЖ. Стороны достигли соглашения, а игрок согласовал личный контакт с французской командой.

Тем не менее, Нико Ковач не отпустил португальца в Пари Сен-Жермен.

"Мой агент позвонил мне и сказал, что я еду в Париж. Я согласился, приехал домой и начал собирать вещи. На следующий день во время тренировки Нико Ковач говорит мне, что я остаюсь".

"Я остался, но не играл за Баварию…", — приводит слова Санчеша Record.

Отметим, что Нико Ковач больше не тренирует Баварию, а Ренату Санчеш выступает за Лилль.

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