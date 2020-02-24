Франция

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Франции.

В матче 26-го тура Лиги 1 ПСЖ одержал домашнюю победу над Бордо со счетом 4:3.

Первый тайм между командами завершился со счетом 2:2, но во втором тайме парижане повели с преимуществом в два гола и не дали "жирондинцам" отыграться.



ПСЖ – Бордо 4:3

Голы: Кавани, 25, Маркиньос, 45, 63, Мбаппе, 69 – Хван Ый Чжо, 18, Пабло, 45+5, Пардо, 83.

ПСЖ: Рико, Тиаго Силва (Гуйе, 17), Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Керер, Ди Мария (Сарабия, 75), Верратти, Кавани (Икарди, 76), Неймар, Мбаппе.

Бордо: Костиль, Косьельни, Пабло, Бенито, Сабали, Кватенг (Пардо, 46), Отавио, Башич (Адли, 70), Калу, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 78).

Предупреждения: Неймар, Кавани, Гуйе, Кимпембе – Кватенг, Башич.

Удаление: Неймар, 90.

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