Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Франции.
ПСЖ – Бордо, psg.fr
24 февраля 2020, 11:19
В матче 26-го тура Лиги 1 ПСЖ одержал домашнюю победу над Бордо со счетом 4:3.
Первый тайм между командами завершился со счетом 2:2, но во втором тайме парижане повели с преимуществом в два гола и не дали "жирондинцам" отыграться.
ПСЖ – Бордо 4:3
Голы: Кавани, 25, Маркиньос, 45, 63, Мбаппе, 69 – Хван Ый Чжо, 18, Пабло, 45+5, Пардо, 83.
ПСЖ: Рико, Тиаго Силва (Гуйе, 17), Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Керер, Ди Мария (Сарабия, 75), Верратти, Кавани (Икарди, 76), Неймар, Мбаппе.
Бордо: Костиль, Косьельни, Пабло, Бенито, Сабали, Кватенг (Пардо, 46), Отавио, Башич (Адли, 70), Калу, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 78).
Предупреждения: Неймар, Кавани, Гуйе, Кимпембе – Кватенг, Башич.
Удаление: Неймар, 90.
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