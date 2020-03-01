Болельщики Лиона и Сент-Этьенна подрались перед дерби

Франция

Фанаты французских команд решили выяснить отношения еще до матча.

В Лионе состоялась массовая драка между болельщиками одноименного клуба и сторонниками непримиримого соперника "ткачей" – Сент-Этьенна.

Lyon — Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU — Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020

После 26 сыгранных матчей Лион занимает девятое место в Лиге 1, а Сент-Этьенн идет 16-м. Команды в турнирной таблице разделяет восемь очков.

Матч Лион – Сент-Этьенн начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.