Болельщики Лиона и Сент-Этьенна подрались перед дерби

Фанаты французских команд решили выяснить отношения еще до матча.
Болельщики, Getty Images
01 марта 2020, 06:56
В Лионе состоялась массовая драка между болельщиками одноименного клуба и сторонниками непримиримого соперника "ткачей" – Сент-Этьенна.
После 26 сыгранных матчей Лион занимает девятое место в Лиге 1, а Сент-Этьенн идет 16-м. Команды в турнирной таблице разделяет восемь очков.
Матч Лион – Сент-Этьенн начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
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