ПСЖ не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

Франция

Судя по всему, Килиан Мбаппе останется без Олимпиады предстоящим летом.

Пари Сен-Жермен не намерен отпускать Килиана Мбаппе на Олимпиаду, сообщает France Bleu.

По информации источника, французский клуб уже отправил официальное письмо в Федерацию футбола, в котором сообщил, что 21-летний футболист не будет принимать участие.

Отметим, что Олимпиада 2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.

В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов и отличился 6 ассистами в 20 матчах Лиги 1.