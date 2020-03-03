ПСЖ не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

Судя по всему, Килиан Мбаппе останется без Олимпиады предстоящим летом.
КИЛИАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
03 марта 2020, 18:24
Пари Сен-Жермен не намерен отпускать Килиана Мбаппе на Олимпиаду, сообщает France Bleu.
По информации источника, французский клуб уже отправил официальное письмо в Федерацию футбола, в котором сообщил, что 21-летний футболист не будет принимать участие.
Отметим, что Олимпиада 2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.
В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов и отличился 6 ассистами в 20 матчах Лиги 1.
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