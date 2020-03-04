Франция

Менеджер рассказал о работе с бразильцем.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о нынешней состоянии нападающего команды Неймара.

"Неймар теперь спокойнее. В Бордо у него был хороший матч, к сожалению, с красной карточкой. Это было нехорошо, но случилось как случилось".

"У меня такое ощущение, что он спокойнее относится ко всему. Самое главное, что он играет, что он поможет команде в решающем этапе сезона".

"Считаю, что Неймар действительно готов, и он нашел свой ритм", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист может расторгнуть контракт с парижанами за фиксированную сумму.