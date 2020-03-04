Менеджер рассказал о работе с бразильцем.
Неймар, getty images
04 марта 2020, 22:45
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о нынешней состоянии нападающего команды Неймара.
"Неймар теперь спокойнее. В Бордо у него был хороший матч, к сожалению, с красной карточкой. Это было нехорошо, но случилось как случилось".
"У меня такое ощущение, что он спокойнее относится ко всему. Самое главное, что он играет, что он поможет команде в решающем этапе сезона".
"Считаю, что Неймар действительно готов, и он нашел свой ритм", — цитирует Тухеля Goal.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист может расторгнуть контракт с парижанами за фиксированную сумму.