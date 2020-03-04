Франция

Особенности соглашения с бразильцем вступят в силу уже после этого сезона.

Неймар получит возможность расторгнуть контракт с Пари Сен-Жермен в одностороннем порядке этим летом, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что для этого бразильцу придется заплатить своему нынешнему клубу 180 миллионов евро.

Согласно данным Transfermarkt переход Неймара из Барселоны летом 2017 года обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Напомним, Барселона не смогла подписать бразильца прошлым летом, но определила его главной трансферной целью на ближайшее окно переходов.