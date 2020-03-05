Франция

Парижский гранд успешно воспользовался удалением Фернандо Марсала во втором тайме.

В полуфинальном поединке Кубка Франции Лион встретился на домашнем поле с ПСЖ. "Ткачам" удалось открыть счет в первые минуты матча, однако после этого парижане взяли инициативу в свои руки.

Удаление Марсаля во втором тайме лишь усугубило положение Лиона. Игроки ПСЖ успешно воспользовались численным преимуществом, разгромили соперника (1:5) и пробились в финальную стадию турнира.

Лион — ПСЖ 1:5

Голы: Терье, 11 — Мбаппе, 14, 70, 90+3, Неймар, 64 (пен.), Сарабия, 82

Лион: Лопеш — Дюбуа (Андерсен, 75), Денайер, Марсело, Марсал - Ауар, Тузар, Бруно Гимараэс - Экамби, Дембеле (Рафаэл, 65), Терье

ПСЖ: Навас — Менье, Маркиньос, Керер, Курзава (Бернат, 81) — Сарабия, Гуйе (Верратти, 65), Паредес, Неймар - Мбаппе, Кавани (Икарди, 76)

Предупреждения: Марсал — Курзава, Менье, Мбаппе, Дюбуа, Неймар

Удаление: Марсал, 61