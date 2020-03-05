Франция

Клуб из одноименного города выступает во втором по силе дивизионе Франции.

Холдинговая компания City Football Group, которая является владельцем Манчестер Сити, намерена приобрести очередной футбольный клуб. Как сообщает L’Équipe, арабские функционеры хотят выкупить Нанси, выступающий во французской Лиге 2.

По информации источника, потенциальное приобретение изучалось компанией в течение нескольких месяцев. Переговоры пока продолжаются, однако стороны близки к успешному завершению сделки, финансовая составляющая которой пока остается в секрете.

Помимо Манчестер Сити, City Football Group владеет акциями Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Жирона (Испания), а также многих других футбольных клубов по всему миру.

Главная цель руководства "горожан" в приобретение Нанси - усилить свои позиции и влияние в футболе на европейском уровне. Если ничего не изменится, и переговоры внезапно не сорвутся, то Нанси войдет в City Football Group, однако президентом клуба по-прежнему останется Жак Руссело как минимум на два года.

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