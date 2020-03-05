Франция

Полузащитник Монако получил очень жесткое наказание.

В рамках 22 тура чемпионата Франции, который состоялся еще в начале февраля, Монако встречался с Нимом.

Центральным событием той встречи стало удаление португальского вингера Желсона Мартинша, который толкнул главного арбитра встречи. При чем, футболист позволил себе данное действие дважды — один раз перед получением красной карточки, и второй уже после.

Наказание Мартиншу последовало самое, что не есть серьезное. Дисквалификация на шесть месяцев. При этом, как сообщается, бан начинает действовать с 6 февраля.