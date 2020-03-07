Франция

Полузащитник Лацио может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Пари Сен-Жермен всерьез заинтересован в полузащитнике Лацио и сборной Сербии Сергее Милинковиче-Савиче. Клуб работает над предложением "орлам" по трансферу игрока.

ПСЖ интересовался Сергеем еще два года назад, но тогда не решился выплатить запрашиваемые 100 млн евро. В этот раз парижане готовы отдать такую сумму, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

В нынешней кампании 25-летний серб забил пять голов и сделал семь ассистов в 31 матче за Лацио во всех турнирах.

"Орлы", сыграв 26 матчей, лидируют в Серии А с двухочковым преимуществом перед Ювентусом, у которого есть игра в запасе.

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