Франция

Полузащитник Марселя Кевин Строотман не собирается возвращаться в Италию.

Кевин Строотман твердо намерен завоевать место в основном составе Марселя и его не волнует интерес со стороны Интера и Милана.

"Меня не радует, что я большую часть времени провожу в запасе, – цитирует голландца Calciomercato. – Но это лишь дополнительный стимул работать еще больше и доказать тренеру свою нужность команде. Я хочу остаться в Марселе и добыть с ним право выступать в Лиге чемпионов".

30-летний полузащитник национальной сборной Нидерландов (42 матча, 3 гола) выступал за роттердамскую Спарту (83 матча во всех турнирах, 12 голов), Утрехт (16, 2), ПСВ (88, 14), Рому (137, 13) и Марсель (52, 2).

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