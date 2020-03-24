Франция

Футболисты французского клуба не оставили в беде своих коллег по клубу.

Футболисты представителя французской Лиги 1 Монпелье приняли решение финансово помочь сотрудникам клуба, которые на время карантина частично остались без работы. Об этом заявил президент клуба Лоран Николлин:

"Нам пришлось ставить некоторых работников на частичную работу, тем самым урезав их оклады. Это было нелегкое решение, но у нас не было другого выхода из-за сложившейся ситуации. Рядовые сотрудники не зарабатывают столько, сколько зарабатывают футболисты".

"Но некоторые игроки самостоятельно предложили возместить сотрудникам их финансовые потери. Это позволяет нам сохранять связь между нами", — цитирует президента RMC Sport.

Помимо Монпелье, в Лиге 1 на частичную безработицу также ушли Лион, Бордо и Амьен.

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