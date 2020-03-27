Франция

Football.ua вспомнил карьеру одного из самых главных людей в истории французского футбола.

Новости об уходе из жизни бывших президентов, тренеров и игроков — увы, не редкость. Большинство из них забирает коронавирус, но один из главных людей в истории футбола Франции, Мишель Идальго, умер в возрасте 87 лет по естественным причинам.

Старшее поколение любителей игры №1 непременно должно помнить человека, который завоевал первый трофей сборной Франции — кубок чемпионов Европы в 1984 году. Не стоит забывать и что Мишель Идальго провел яркую футбольную карьеру и некоторое время был в структуре сборной Франции на административных должностях.

Мишель Идальго родился в семье эмигрантов из Испании и вырос в Нормандии. До начала футбольной карьеры будущий тренер сборной Франции подался в сталелитейную промышленность, но любовь к футболу взяла свое и уже в 19 лет Идальго подписал контракт с Гавром, где пробыл два сезона, а затем отправился в очень сильный на тот момент Реймс.

Идальго был важным игроком полузащиты, а Реймс выиграл Суперкубок Франции и чемпионство в сезоне-1954/55, когда заполучил Мишеля. Идальго пробыл в команде два года, успев занять еще и третье место в сезоне-1956/57. Тот Реймс смог пошуметь и на еврокубковой арене. Часом славы "красно-белых" стал первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов.

На стадии плей-офф французский клуб прошел венгерский МТК с общим счетом 8:6 и шотландский Хиберниан (3:0). Однако в финале Реймс ждал Реал, который на тот момент подходил к пятилетней гегемонии в новом турнире. Однако "красно-белым" стоит отдать должное. Реймс получил преимущество в два мяча буквально за первые десять минут поединка, но еще на исходе получаса игры счет стал равным — один из голов был на счету Альфредо Ди Стефано.

Мишель Идальго вернул преимущество в счете своей команде ближе к середине второго тайма, но Реал забил еще два гола и увез титул в Мадрид. Наверное, это был самый яркий момент в карьере полузащитника, несмотря на то, что в Монако его ждало еще два чемпионства, два Кубка Франции и Суперкубок страны.

Десять лет футбольной карьеры, которые Идальго отдал Монако позволили ему занять пост главного тренера второй команды монегасков. Через три года Мишель стал работать с юношами в сборной Франции и постепенно добрался до поста ассистента главного тренера во взрослой сборной. В этой роли Идальго провел 20 матчей: 15 - вместе со Стефаном Ковачем и 5 — с Жоржем Булонье.

В ноябре 1975 года Идальго стал главным тренером сборной Франции. Впереди его ждали 75 поединков, в которых были 41 победа, 15 ничьих и 19 поражений. Но эти цифры не имели бы никакого значения, если бы Идальго не привел французов к долгожданной победе на большом форуме. Победа в домашнем чемпионате Европы 1984 года стала первым серьезным достижением "трехцветных".

"Если ты тренируешь сборную Франции, то должен ее любить. Должен верить в агрессивную игру и искусные касания и показывать это всему миру. Ты ведь представляешь нацию, в конце концов!", — считал Идальго.

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На чемпионате мира 1982 года сборная Франции добралась до полуфинала, где уступила ФРГ в серии послематчевых пенальти. Уже тогда сформировалась легендарная тройка в центре поля: Мишель Платини, Алан Жиресс и Жан Тигана. Фундамент был заложен годами работы, а игроки получили сигнал, что эта команда способна на что-то великое.

На групповой стадии турнира французы добыли три победы: Дания пала с минимальным счетом, Бельгия капитулировала при пяти пропущенных голах, а Югославия дала бой, но набрать очки не смогла. В полуфинале подопечных Идальго ждала Португалия, которую удалось дожать лишь в дополнительное время.

Финальный поединок преподнес французам в соперники сборную Испании. Счет открыл Мишель Платини в начале второй половины игры, а в конце матча "трехцветные" забили второй гол и добрались до заветной цели. Интересно, что французы не ставили цель победить в турнире, но вскоре Идальго признал, что то была ошибка.

"Мы мечтали в 1984-м как минимум дойти до финала. И это было невероятно глупо, ведь нет ничего хуже, чем проиграть в финале".

Далее Мишель Идальго успел поработать в Марселе тренером и спортивным координатором в команде из низшей лиги. Кроме того, он занимался развитием детского футбола и даже открыл собственную академию, которая помогает молодым игрокам раскрыться.

"Он всегда думал, что, прежде всего, футбол есть и должен оставаться Игрой. Чтобы играть в футбол должным образом, Мишель убежден, что каждый должен получать удовольствие от процесса, индивидуально и в команде, и, естественно, всегда показывать лучшее", — так отзывается о легендарном тренере его академия.

Жизнь Мишеля Идальго остановилась в возрасте 87 лет, но он навсегда вошел в историю французского и мирового футбола в качестве человека, который сопровождал "трехцветных" в путешествии от темной ночи к синей славе.