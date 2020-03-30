Франция

Уругвайский форвард может отправиться в чемпионат Аргентины.

Нападающий Эдинсон Кавани с большой долей вероятности не будет продлевать действующий контракт с ПСЖ, который истекает в конце текущего сезона.

Бока Хуниорс действительно заинтересована в услугах уругвайца и попытается его подписать в летнее межсезонье.

"Зная Рикельме и его дружбу с Форланом, я надеюсь что переход Кавани вскоре состоится. Он протянул бы нам руку помощи и оказал бы большую поддерку Я думаю, что Эдинсон хочет перейти в Боку", — приводит слова спортивного директора Бока Хуниорс Хорхе Бермудеса Goal.com.

Напомним, что в Эдинсоне Кавани также заинтересован Интер Майами, дебютировавший в текущем сезоне в MLS.

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