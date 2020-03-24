У нападающего есть вариант с переходом в чемпионат Аргентины.
Эдинсон Кавани ,getty images
24 марта 2020, 09:36
Эдинсон Кавани может стать игроком Бока Хуниорс ближайшим летом, сообщает Ole.
Контракт уругвайского нападающего с Пари Сен-Жермен подходит к концу, а потому он уже имеет право договариваться с новым клубом.
Эдинсон Кавани в этом сезоне провел 22 поединка, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Напомним, что за уругвайским бомбардиром также следит Интер Майями.