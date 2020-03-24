Англия

У нападающего есть вариант с переходом в чемпионат Аргентины.

Эдинсон Кавани может стать игроком Бока Хуниорс ближайшим летом, сообщает Ole.

Контракт уругвайского нападающего с Пари Сен-Жермен подходит к концу, а потому он уже имеет право договариваться с новым клубом.

Эдинсон Кавани в этом сезоне провел 22 поединка, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Напомним, что за уругвайским бомбардиром также следит Интер Майями.