Франция

Сенегалец ушел на 69 году жизни.

Как сообщает Goal.com, пандемия коронавируса унесла жизнь 68-летнего Папе Диуфа.

Сенегалец известен тем, что в период с 2005-го по 2009-й был президентом футбольного клуба Олимпик Марсель.

Во Францию Диуф переехал в 18-летнем возрасте из африканской страны Чад и начал карьеру журналиста. Позже он переквалифицировался в спортивного журналиста, огромное внимание уделяя местному футбольному клубу, президентом которого стал через некоторое время.

Также Диуф был футбольным агентом. Самыми известными его клиентами были Базиль Боли и Жозеф-Антуан Белл.

За время правления Диуфа Марсель дважды становился вторым в Лиге 1, дважды был финалистом Кубка Франции и ни разу не поднимал над головой никаких трофеев.

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