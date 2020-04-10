Франция

Испанский полузащитник рассчитывает прогрессировать в столичной команде.

Пабло Сарабия рассказал об игре за ПСЖ, а также назвал мотив перехода в клуб.

"Я не гонюсь за деньгами. Конечно, это важно, но этот фактор не был определяющим".

"Я заключил соглашение с ПСЖ, чтобы прогрессировать. Я перешел сюда, чтобы выигрывать трофеи и попасть в сборную Испании. Так и случилось! В Севилье я забивал и ассистировал, но меня не вызывали. В ПСЖ я делаю аналогичное, но вызываюсь в национальную команду".

"Я хочу надолго остаться в ПСЖ", — приводит слова Сарабии Goal.com.

Отметим, что Сарабия получает в Пари Сен-Жермен 140 тысяч евро в неделю.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.