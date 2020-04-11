Франция

Издание опубликовало свою версию лучших игроков текущего розыгрыша.

Матчи Лиги 1 приостановлены из-за пандемии коронавируса, однако французская газета L'Equipe опубликовала свою сборную сезона-2019/20 на основе проведенных 28 туров.

В нее вошли следующие исполнители:

Вратарь: Предраг Райкович (Реймс).

Защитники: Мохамед Симакан (Страсбур), Габриэль (Лилль), Юнис Абдельхамид, Хассан Камара (оба – Реймс).

Полузащитники: Ренату Санчеш (Лилль), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (все – ПСЖ).

Нападающие: Неймар, Килиан Мбаппе (оба – ПСЖ), Виссам Бен Йеддер (Монако).

По версии L'Equipe, лучшим тренером стал Томас Тухель из ПСЖ. На скамейке для запасных оказались Стив Манданда (Марсель), Александр Джику (Страсбур), Фету Маусса (Ренн), Тежи Саванье (Монпелье), Димитри Пайет (Марсель), Виктор Осимхен (Лилль) и Анди Делор (Монпелье).

Ранее сообщалось, что Неймар и Мбаппе останутся в ПСЖ на следующий сезон.