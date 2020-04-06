Франция

Другие клубы не смогут позволить себе дорогостоящие трансферы.

Неймар и Килиан Мбаппе останутся в Пари Сен-Жермен в сезоне-2020/21, сообщает L`Equipe.

Реал собирался подписать французского нападающего, а на бразильца претендовала Барселона, но источник уверен, что испанские гранды не смогут осуществить трансферы из-за финансовых проблем, которые возникли из-за последствий эпидемии коронавируса.

Оба футболиста имеют соглашение с парижанами до лета 2022 года.

Напомним, что Барселона активно интересуется Лаутаро Мартинесом, а Реал может выбрать укрепление центра поля в лице Поля Погба вместо подписания Мбаппе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.