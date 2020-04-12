Французский клуб желает сохранить молодого полузащитника еще на год.
Эдуардо Камавинга, getty images
12 апреля 2020, 15:39
Ренн хочет сохранить Эдуардо Камавингу на следующий сезон, сообщает Marca.
Молодой футболист считает, что Реал — лучшее место для продолжения карьеры, но его окружение не советует торопиться с трансфером.
Ренн тоже хотел бы сохранить игрока еще на год, а оформить переход лишь летом 2021 года.
Семнадцатилетний Камавинга в этом сезоне провел 36 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
Напомним, что на полузащитника также претендует Ливерпуль.