Франция

Французский клуб желает сохранить молодого полузащитника еще на год.

Ренн хочет сохранить Эдуардо Камавингу на следующий сезон, сообщает Marca.

Молодой футболист считает, что Реал — лучшее место для продолжения карьеры, но его окружение не советует торопиться с трансфером.

Ренн тоже хотел бы сохранить игрока еще на год, а оформить переход лишь летом 2021 года.

Семнадцатилетний Камавинга в этом сезоне провел 36 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, что на полузащитника также претендует Ливерпуль.