Мерсисайдцы хотят заполучить талантливого полузащитника.
Эдуардо Камавинга, фото getty images
20 марта 2020, 12:19
Ливерпуль присоединился к другим топ-клубам в попытках подписать полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу, сообщает Sky Sports.
Мерсисайдцам придется выдержать серьезную конкуренцию. Отметим, что действующий контракт полузащитника с клубом действителен до лета 2022-го года.
Семнадцатилетний Камавинга в этом сезоне провел 36 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
Отметим, что Реал готов отказаться от трансфера Погба в пользу Камавинги.