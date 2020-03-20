Англия

Мерсисайдцы хотят заполучить талантливого полузащитника.

Ливерпуль присоединился к другим топ-клубам в попытках подписать полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу, сообщает Sky Sports.

Мерсисайдцам придется выдержать серьезную конкуренцию. Отметим, что действующий контракт полузащитника с клубом действителен до лета 2022-го года.

Семнадцатилетний Камавинга в этом сезоне провел 36 поединков, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Отметим, что Реал готов отказаться от трансфера Погба в пользу Камавинги.