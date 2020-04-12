Франция

Воспитанник Челси Гаэль Какута может сменить Амьен на Страсбур.

Страсбур заинтересовался вингером Амьена Гаэлем Какута и собирается приобрести его нынешним летом — сообщает France Football.

Контракт с Амьеном 28-летнего игрока национальной сборной ДР Конго (4 матча, 1 гол) рассчитан до июня 2022 года, однако, как полагает авторитетное французское издание, в нем есть пункт, согласно которому Гаэль может покинуть команду, если она покинет Лигу 1 (Амьен занимает предпоследнее место, отставая от гарантирующей выживание 17-й позиции на 7 очков).

Интересно, что Страсбур может стать 12-м клубом в 11-летней профессиональной карьере Какута, выступавшего за Челси (16 матчей во всех турнирах, 0 голов), Фулхэм (7, 1), Болтон (6, 1), Дижон (16, 5), Витесс (40, 4), Лацио (2, 0), Райо Вальекано (47, 6), Севилью (5, 1), Хебей Чайна Форчун (24, 2), Депортиво (10, 2) и Амьен (52, 8).

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