Бразилец может переехать в Париж.
Виллиан, getty images
12 апреля 2020, 19:45
Руководство ПСЖ готовится начать переговоры с крайним полузащитником Челси Виллианом, сообщает Don Balon.
Напомним, действующий контракт бразильского футболиста с лондонцами истекает в конце нынешнего сезона, и стороны далеки от возобновления сделки.
Ранее уже и сам Виллиан успел заявил, что он не намерен возвращаться в Бразилию, а хочет продолжить карьеру в Европе. СМИ сообщают, что ряд клубов заинтересованы в услугах игрока.
Также утверждалось, что из гонки за право заключить договор с футболистом Челси окончательно вышла Барселона.