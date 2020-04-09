Каталонцы не заинтересованы в услугах бразильца.
Виллиан, getty images
09 апреля 2020, 11:17
Как утверждает Sport, представители крайнего полузащитника Челси Виллиана предлагали Барселоне заключить с игроком контракт.
Напомним, действующее соглашение бразильского футболиста с лондонцами истекает будущим летом, и вингер уже заявил, что открыт к переговорам с другими командами.
По данным источника, руководство Барселоны кое-какое время рассматривало возможность заключения договора с 31-летним игроком, но каталонцы в итоге решили отказаться от этого варианта.
Отмечается, что предметный интерес к Виллиану проявляет Тоттенхэм и ПСЖ. Сам футболист сказал, что не намерен возвращаться в Бразилию, а хочет и дальше играть в Европе.