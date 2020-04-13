Франция

Жан-Мишель Олас всерьез настроен удержать ключевого игрока своей команды.

Владелец футбольного клуба Лион Жан-Мишель Олас публично заявил о желании сохранить в своей команде нападающего Мемфиса Депая, который после неудачного периода в Манчестер Юнайтед смог перезапустить свою карьеру во Франции.

"Я очень надеюсь, что Мемфис останется в семье Олимпик Лиона на долгие годы. Я действительно сделаю все для того, чтобы Депай остался. Он знает, что я делаю, и то, что я ему доверяю", — написал 71-летний бизнесмен в своем Twitter.

В текущем сезоне Мемфис Депай провел на клубном уровне 18 поединков, в которых он забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лион планирует продлить контракт нидерландского вингера, который истекает в 2021 году.

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