Франция

Хавбек рассказал о влиянии бразильца на команду.

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера поведал о важности нападающего команды Неймара, а также рассказал о периоде, когда игрок мог уйти.

"В тот момент, Неймар пригласил всю команду к себе домой на совместный обед. Он был очень сосредоточен, он думал о ПСЖ".

"Когда я увидел, как несколько журналистов говорили, что Неймар намерен уйти из ПСЖ, я наблюдал за тем, как он вел себя в тот период. Это было невероятно".

"Неймар много дал команде за этот период. Он игрок мирового уровня, и его мысли и профессионализм направлен на благо коллектива", — сказал Эррера Canal +.

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