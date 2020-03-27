Франция

Испанский хавбек рассказал, как отреагировал на слухи о заражении COVID-19 у своего одноклубника.

У нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в начале марта этого года появились подозрения на коронавирус. Молодой француз сдал тест, который показал отрицательный результат.

Андер Эррера, одноклубник Мбаппе, признался, что испугался, когда услышал новость о возможном заболевании у Килиана.

"У Килиана было плохое самочувствие за несколько дней до матча с дортмундской Боруссией. Ответный поединок был очень важен, поэтому Неймар организовал совместный обед, чтобы настроить команду на успех".

"Тогда я все время сидел рядом с Мбаппе. Когда он сдавал тест на коронавирус, я, откровенно говоря, был больше напуган, чем он".

"Возможное снижение зарплат? Мы все должны адаптироваться к ситуации, которая происходит во всем мире. Если все будет в разумных пределах, мы придем к общему соглашению", — приводит слова Эрреры Le Parisien.

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